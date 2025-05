Als Outlaw in Bozen gehaust

Von: luk

Bozen – Eine nächtliche Beobachtung in der Industriezone Bozens führte am Montagabend zu einem brisanten Polizeieinsatz: Ein 51-jähriger Mann wurde von den Carabinieri in einem verlassenen Gebäude gestellt. In seinem Besitz hatte er Drogen, Einbruchswerkzeuge und mutmaßlich gestohlene Waren.

Ein aufmerksamer Passant hatte gegen Abend bemerkt, wie sich ein Mann Zugang zu einem leerstehenden Gebäude verschaffte und dort ein Feuer entzündete, wohl um sich zu wärmen. Eine alarmierte Streife der Carabinieri traf kurze Zeit später am Einsatzort ein. Im Inneren eines Garagenraums stießen die Ordnungshüter auf den Mann, der laut Polizeiangaben in der Landeshauptstadt ohne festen Wohnsitz und in provisorischen Lagern lebt.

Bei der Durchsuchung fanden die Carabinieri eine Reihe verdächtiger Gegenstände: Rund 24 Gramm verkaufsfertiges Marihuana, mehrere Einbruchswerkzeuge – darunter ein Glasschlaghammer, eine Kombizange und ein Multitool – sowie vier Designer-Sonnenbrillen, vier Sicherheitsschlüssel, die Klinge einer Kreissäge, zwei Akkuschrauber samt Ladestation und fünf Türöffner-Badges.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt, das aus vorangegangenen Einbrüchen stammt. Die gefundenen Werkzeuge hätten laut Einschätzung der Carabinieri auch zum gewaltsamen Eindringen in Fahrzeuge oder Wohnungen genutzt werden können. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann mit Hilfe der gestohlenen Ausrüstung weitere verlassene Orte als Schlafstätte aufsuchen wollte.

Die Exekutivbeamten beschlagnahmten das gesamte Material und arbeiten derzeit daran, die rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Gegenstände zu identifizieren.

Gegen den 51-Jährigen wurde Anzeige erstattet. Ihm werden Hausfriedensbruch, Hehlerei, unerlaubter Besitz von Waffen oder gefährlichen Gegenständen sowie Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht zur Last gelegt. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt, die Ermittlungen dauern an.