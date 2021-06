Am Samstag wird in Südtirol der 400.000. Pieks gesetzt

Bozen – Mit Stand gestern Abend, 17. Juni 2021, beträgt die Gesamtzahl der verabreichten Impfdosen 392.548. Am Samstag wird demnach voraussichtlich die 400.000-er Marke überschritten. 259.038 Menschen sind mittlerweile mit der ersten Dosis geimpft. 153.251 Personen, das sind 28,6 Prozent der Südtiroler Bevölkerung, gelten bereits als vollständig immunisiert, davon 19.741 nach nur einer Impfung, weil sie entweder den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben oder nach einer überstandenen Infektion mit dem Coronavirus nur eine Impfdosis benötigen. Im Vergleich zur letzten Woche genießen 20.314 Personen mehr den kompletten Impfschutz. Vergangene Woche waren 24,8 Prozent der Bevölkerung immunisiert.

In der derzeitigen Phase der Pandemie ist es besonders wichtig, die jüngeren Jahrgänge zur Schutzimpfung zu bewegen. Bei der Altersklasse der Personen von 12-39 Jahren sind bis Stand gestern 35,9 Prozent gegen eine Infektion geschützt, rechnet man auch jene die sich zu einem Termin vorgemerkt haben und jene die in den letzten drei Monaten positiv getestet wurden, hinzu. Daneben sind weiterhin auch alle älteren Personen, die bis jetzt noch nicht geimpft sind, dazu aufgerufen, sich zu einem Termin vorzumerken.

„Das Ende der Pandemie entscheidet – neben der Beibehaltung der bekannten Maßnahmen, wie die Einhaltung der Hygiene – vor allem der Impffortschritt“, so Landesrat Thomas Widmann. Insbesondere das Auftreten einiger Infektionscluster, bei denen einzelne Infektionen mit der hoch ansteckenden Delta-Variante nachgewiesen wurden, bereitet ihm Sorgen. „Je mehr Menschen wir schaffen zu impfen, umso schwieriger wird es für die Delta-Variante sein, sich durchzusetzen. Es hat sich gezeigt, dass alle von uns eingesetzten Impfstoffe bei vollständig geimpften Personen gegen diese neue Mutation wirksam sind.“

Auch Generaldirektor Florian Zerzer weist darauf hin, dass die Coronaschutz-Impfung trotz merklicher Entspannung der Infektionslage ausschlaggebend dafür ist, die Pandemie zu überwinden. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb organisiert derzeit verschiedene Impfangebote. „An speziellen Impftagen in den Gemeinden kommt die Impfung gewissermaßen direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern. Ich rufe alle noch nicht geimpften Südtirolerinnen und Südtiroler auf, dieses unbürokratische und einfache Impfangebot wahrzunehmen. Das Angebot richtet sich auch speziell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben, die mit einer Schutzimpfung dazu beitragen können, Clusterbildungen zu verhindern.“

Genauere Informationen zu der Initiative „Impfen vor Ort“ finden sich hier.

Auf Grundlage des Rundschreibens des italienisches Gesundheitsministeriums vom 11.06.2021 erhalten Personen unter 60 Jahren, denen die erste Impfdosis mit Vaxzevria verabreicht wurde, die Zweitimpfung mit einem mRNA Impfstoff. Der bereits fixierte Termin für die Zweitimpfung bleibt aufrecht, der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung beträgt im Normalfall elf Wochen. Es ändert sich also nur der Impfstoff.

Aufgrund dieser Neuerung musste der Sanitätsbetrieb auch das Informatiksystem anpassen und die Möglichkeit vorsehen, dass zwei verschiedene Impfstoffe im Impfzertifikat aufscheinen. All jene Personen, die ihre Zweitdosis mit einem anderen Impfstoff erhalten haben, werden gebeten zu überprüfen, ob die Impfstoffe im Impfzertifikat korrekt angegeben sind. Sollte dies nicht der Fall sein, kann das Impfzertifikat jetzt noch einmal heruntergeladen werden, da das Problem mittlerweile behoben worden ist.

Intervall wird kürzer

Eine Neuerung gibt es für Impftermine, die neu vergeben werden. Es wird nämlich ein kürzeres Intervall zwischen Erst- und Zweitimpfung eingeplant, bei BionTech Pfizer drei Wochen, bei Moderna vier Wochen und bei dem Impfstoff von AstraZeneca acht Wochen. Aus organisatorischen Gründen sind nicht alle Impfzentren dazu in der Lage, gleichzeitig umzustellen. Spätestens ab 28. Juni jedoch wird diese Neuerung umgesetzt sein.

Impftermine sind für alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren freigeschaltet.

Online-Anmeldungen sind rund um die Uhr möglich, unter https://sanibook.sabes.it oder https://www.sabes.it/vormerken.

Alternativ dazu können auch telefonisch Termine vorgemerkt werden, nämlich von Montag bis Freitag, 8.00 bis 16.00 Uhr, unter 0471 100999 oder 0472 973850.

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 17.06.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche) Verabreichte Impfdosen: 392.548 (+ 25.605)

Erstdosis: 259.038 (+6.876)

Zweitdosis: 133.510 (+18.729)

vollständig geimpfte Personen: 153.251 (+20.314)

Impfungen nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 33.732 Personen

Erstdosis: 27.394

Zweitdosis: 25.305

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 46.417 Personen

Erstdosis: 37.070

Zweitdosis: 21.501

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 58.927 Personen

Erstdosis: 42.978

Zweitdosis: 23.620

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 84.804 Personen

Erstdosis: 54.289

Zweitdosis: 31.572

Personen über 40 Jahre Diese Personengruppe umfasst: 74.448 Personen Erstdosis: 41.864 Zweitdosis: 14.879

Personen über 30 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 63.481 Personen

Erstdosis: 26.464

Zweitdosis: 9.075

Personen über 20 Jahre

Diese Personengruppe umfasst: 61.285 Personen

Erstdosis: 22.848

Zweitdosis: 6.753

Personen von 16-19 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.242 Personen

Erstdosis: 5.732

Zweitdosis: 803

Personen von 12-15 Jahren

Diese Personengruppe umfasst: 23.121 Personen

Erstdosis: 399

Zweitdosis: 2

Besonders gefährdete Personen und Caregiver

Diese Personengruppe umfasst ca.: 19.600 Personen Erstdosis: 18.229 Zweitdosis: 12.735

Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw.in den letzten drei Monaten positiv getestet wurden: Altergruppe 80+: 82,0 Prozent; 70+: 80,8 Prozent; 60+: 74,2 Prozent; 50+: 65,7; 40+: 58,6 Prozent; 12-39: 35,9 Prozent.

Impfungen nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 165.620

Zweitdosis: 98.943

abgeschlossene Impfzyklen: 59,7 Prozent

Moderna

Erstdosis: 25.976

Zweitdosis: 13.249

abgeschlossene Impfzyklen: 51,0 Prozent

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.338

Zweitdosis: 21.318

abgeschlossene Impfzyklen: 35,3 Prozent

Johnson & Johnson

Erstdosis: 7.104

abgeschlossene Impfzyklen: 100 Prozent

Erwartete Lieferungen (21.06. – 05.07.2021)

Pfizer BioNTech: 57.330 Dosen

Moderna: 12.210 Dosen

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 4.840 Dosen

Johnson & Johnson: 4.100 Dosen

Insgesamt: 78.480 Dosen

Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia