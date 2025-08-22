Aktuelle Seite: Home > Chronik > Amt für Forschung und Innovation finanziert neue Projekte
Sieben Projekte mit "Seal of Excellence" ausgezeichnet

Amt für Forschung und Innovation finanziert neue Projekte

Freitag, 22. August 2025 | 12:52 Uhr
Laimburg_Corra
LPA/Laimburg Research/Ivo Corrà
Von: mk

Bozen – Die Forschung in Südtirol kann auf ein Jahr mit einem Budget von 130 Millionen Euro und der Arbeit von international anerkannten Forschungsinstituten bauen.

“Dieses Jahr haben sich sieben Projekte aus verschiedensten Wissenschaften für unser Programm zur Förderung von Seal-of-Excellence-Projekten beworben”, erklärt der Direktor des Amtes für Forschung und Innovation, Manuel Gatto. Von Sozialwissenschaften, Psychologie und Umweltschutz bis hin zur Informatik reichen die Themen der wissenschaftlichen Projekte. Diese werden im September vom Technischen Landesbeirat für Innovation und Forschung bewertet und eventuell vom Land finanziert.

Das Land Südtirol unterstützt die Forschung in dreierlei Weise: über Ausschreibungen, über die Finanzierung von durch das Projekt Seal of Excellence-Projekten und über sogenannte Joint Projects. Letztere sind eine Zusammenarbeit von verschiedenen Forschungseinrichtungen auf internationaler Ebene. Zu den Joint Projects gehören auch die vier EU- Forschungspartnerschaften, an denen das Land Südtirol teilnimmt. In diesen geht es um Biodiversität, Agrikultur, Lebensmittel Technologie und nachhaltige Forstwirtschaft. Diese Projekte werden vom Land und von der EU finanziell unterstützt.

Das Amt für Forschung und Innovation arbeitet mit verschiedenen Forschungseinrichtungen zusammen, wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem Österreichischen Wissenschaftsfonds, dem Schweizer Nationalfonds und dem Luxemburgischen Nationalfonds. “Italien ist eines der wenigen europäischen Ländern, die über kein nationales Forschungsinstitut verfügen”, erklärt Amtsdirektor Gatto, “deshalb ist die Forschung, die wir in Südtirol betreiben und unterstützen, essenziell. Dafür erhalten wir auch international Anerkennung.”

Bezirk: Bozen

