Anstieg bakterieller Lungenentzündungen in Südtirol

Von: luk

Bozen – In Südtirol melden Hausärzte derzeit Hunderte Fälle von bakteriellen Lungenentzündungen. Der Virologe Fabrizio Pregliasco, Direktor des Irccs Galeazzi in Mailand, erklärt, dass Südtirol damit einem landesweiten Trend folgt. „Durch das unbeständige Wetter enden Atemwegsinfektionen in diesem Jahr kaum. Die Temperaturschwankungen begünstigen die Ausbreitung von Grippeviren und ähnlichen Erregern, was zu einer Zunahme von bakteriellen Lungenentzündungen, respiratorischen Viren und Rhinoviren führt.“

Hausärzte berichten, dass in den letzten Wochen besonders viele Patienten mit bakteriellen Lungenentzündungen vorstellig geworden sind. „Mehrere mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil ihnen die Nahrungsaufnahme nicht mehr möglich war“, sagt Domenico Bossio, Hausarzt in Lana, der Zeitung Alto Adige. Auch junge Menschen seien betroffen.

Neben den Atemwegserkrankungen ist auch eine Welle von viralen Magen-Darm-Infektionen im Umlauf. „Sowohl Patienten als auch meine eigene Familie sind erkrankt“, erzählt Giuliano Piccoliori, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin in Bozen.

Grippe im Anmarsch

Die jährliche Grippeimpfung steht kurz bevor, doch Virologen warnen bereits jetzt vor einer besonders heftigen Grippesaison. „Die Lage in Australien, wo gerade der Winter endete, deutet darauf hin, dass die diesjährige Grippewelle eine Herausforderung werden könnte“, so Pregliasco. “Besonders ältere Menschen und Risikopatienten sollten sich durch eine Impfung schützen.”

Covid weiterhin präsent

Auch Covid bleibt ein Thema, obwohl weniger getestet wird. „Das Virus ist schwächer geworden“, sagt Pregliasco, „aber es fordert in Italien immer noch 100 Todesopfer pro Woche, vor allem unter älteren Menschen und Risikogruppen.“ Besonders für diese empfiehlt er eine „Doppelimpfung“ gegen Grippe und die neue Xec-Variante des Covid-Virus. Zur Behandlung von Covid steht weiterhin das antivirale Medikament Paxlovid zur Verfügung, doch die Impfung wird dennoch angeraten.