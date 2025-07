Arbeiten an der AVS-Sesvennahütte im Zeitplan: Firstfeier

Von: mk

Schlinig – Die Bauarbeiten an der AVS-Sesvennahütte schreiten planmäßig voran. Am vergangenen Freitag konnte ein bedeutender Bauabschnitt offiziell gefeiert werden: Bei gutem Wetter fand die Firstfeier statt – ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Rohbau und die Dachkonstruktion erfolgreich abgeschlossen wurden und die Arbeiten sich weiterhin im Zeitplan befinden.

„Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten an unserer Sesvennahütte so reibungslos verlaufen. Die Firstfeier ist nicht nur ein symbolischer, sondern auch ein praktischer Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung“, erklärt AVS-Präsident Georg Simeoni. „Unser Dank gilt den beteiligten Handwerksbetrieben, Planern, Projektleiter und AVS-Vizepräsident Elmar Knoll und allen Helferinnen und Helfern, die mit großer Sorgfalt und Engagement an diesem wichtigen Projekt arbeiten.“

Die Sanierung der Sesvennahütte erfolgt unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Standards und nachhaltiger Bauweise. Die Hütte soll künftig noch besser für Bergsteiger, Wanderer und Skitourengeher ausgestattet sein – mit modernen Übernachtungsmöglichkeiten, verbesserter Energieeffizienz und optimierter Infrastruktur. Unter anderem ist vorgesehen, das gesamte Gebäude energetisch zu sanieren, die Heizanlage auszutauschen, die sanitären Anlagen zu erneuern sowie das Treppenhaus an die Brandschutzanforderungen anzupassen.

Wegen der Sanierungs- und Umbauarbeiten muss die Sesvennahütte in der Sommersaison 2025 geschlossen bleiben. Der AVS ersucht alle Bergwanderer:innen um Verständnis. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende Oktober geplant. Die Eröffnung der neu sanierten AVS-Sesvennahütte erfolgt dann zur Wintersaison im Februar 2026.

Der Südtiroler Alpenverein investiert mit dem Neubau nicht nur in die Zukunft einer wichtigen Schutzhütte, sondern auch in den alpinen Lebensraum und in die Qualität des Südtiroler Hüttennetzes. Die AVS-Sesvennahütte bleibt damit ein zentraler Stützpunkt in der Sesvennagruppe und ein Ort gelebter Bergkultur.