Arbeitsunfall im Wald

Von: luk

Bruneck – In den Wäldern bei Reischach, in der Gemeinde Bruneck, ereignete sich am Montagmorgen ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 30-jähriger Forstarbeiter geriet mit seinem Arm in eine mechanische Holzzange und konnte sich zunächst nicht selbst befreien.

Ein Kollege, der den Vorfall beobachtete, alarmierte gegen 8.00 Uhr sofort die Rettungskräfte. Der Bergrettungsdienst und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites eilten zum Unfallort. Glücklicherweise gelang es dem Verletzten, sich selbst aus der Zange zu befreien, bevor die Retter eintrafen. Er erlitt keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort ins Krankenhaus von Bruneck gebracht.

Die Finanzpolizei war ebenfalls vor Ort, um die genauen Umstände und Ursachen des Unfalls zu untersuchen.