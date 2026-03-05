Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auch 2026 wieder FSME-Impfung des Südtiroler Sanitätsbetriebs
Vormerkungen offen

Auch 2026 wieder FSME-Impfung des Südtiroler Sanitätsbetriebs

Donnerstag, 05. März 2026 | 12:05 Uhr
FSME-Häufigkeit nahm in Europa in den vergangenen zehn Jahren zu
APA/APA/dpa/Patrick Pleul/Patrick Pleul
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Zwischen 10. und 13. März steht die Impfung gegen die durch Zeckenstiche verursachte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) im Mittelpunkt eines Impfangebots. Vormerkungen sind ab heute (5. März) möglich.

Nach dem Erfolg der Initiativen in den vergangenen Jahren lädt der Südtiroler Sanitätsbetrieb auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger ein, bei diesem Thema wachsam zu bleiben und fördert die Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). So gibt es in allen Gesundheitsbezirken Südtirols spezielle Impftermine, um den Dienst möglichst flächendeckend und kundennah anzubieten.

Die Impfungen werden zu folgenden Terminen angeboten:

Meran, Blutabnahme, Krankenhaus Meran, 10.03.26, 13:30-16:30;
Brixen, Dienst für Hygiene, Krankenhaus Brixen, 11.03.26, 13:30-16:30;
Bruneck, Blutabnahme, Krankenhaus Bruneck, 12.03.26, 13:30-16:30;
Bozen, Impfzentrum Krankenhaus Bozen (Neue Klinik), 13.03.26, 13:30-16:30.

Es werden sowohl die erste als auch die zweite Dosis sowie die Auffrischungsimpfung verabreicht. Das Angebot richtet sich nur an Südtirolerinnen und Südtiroler. Es handelt sich nicht um Open Days: Termine müssen über die Einheitliche Landesvormerkzentrale unter 0471/0472/0473/0474 100 100 vereinbart werden.

„Jetzt, vor Beginn der wärmeren Jahreszeit, hielten wir es für angebracht, der Südtiroler Bevölkerung die FSME-Impfung anzubieten“, sagt Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann. „Vorbeugen ist immer der erste Schritt, um die Gesundheit zu schützen, insbesondere bei den Personengruppen, die am stärksten gefährdet sind.“

Das Expertenteam nutzt diese Gelegenheit auch zur Information, um über die Gefährlichkeit der Krankheit, vor der eine Impfung schützt, aufzuklären.

„Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine Viruserkrankung, die auch schwerwiegende Folgen haben kann“, erklärt Dr.in Silvia Spertini, Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP) des Südtiroler Sanitätsbetriebs. “Die Impfung ist das wirksamste Mittel sich zu schützen, insbesondere wenn man viel Zeit in der Natur verbringt.“

Das spezielle Impfangebot wird im Laufe des Frühlings, mit weiteren Terminen fortgeführt. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wird darüber rechtzeitig über seine Kanäle informieren.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
64
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
53
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
46
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
42
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Kommentare
29
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 