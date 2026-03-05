Auch 2026 wieder FSME-Impfung des Südtiroler Sanitätsbetriebs

Von: luk

Bozen – Zwischen 10. und 13. März steht die Impfung gegen die durch Zeckenstiche verursachte Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) im Mittelpunkt eines Impfangebots. Vormerkungen sind ab heute (5. März) möglich.

Nach dem Erfolg der Initiativen in den vergangenen Jahren lädt der Südtiroler Sanitätsbetrieb auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger ein, bei diesem Thema wachsam zu bleiben und fördert die Impfung gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). So gibt es in allen Gesundheitsbezirken Südtirols spezielle Impftermine, um den Dienst möglichst flächendeckend und kundennah anzubieten.

Die Impfungen werden zu folgenden Terminen angeboten:

Meran, Blutabnahme, Krankenhaus Meran, 10.03.26, 13:30-16:30;

Brixen, Dienst für Hygiene, Krankenhaus Brixen, 11.03.26, 13:30-16:30;

Bruneck, Blutabnahme, Krankenhaus Bruneck, 12.03.26, 13:30-16:30;

Bozen, Impfzentrum Krankenhaus Bozen (Neue Klinik), 13.03.26, 13:30-16:30.

Es werden sowohl die erste als auch die zweite Dosis sowie die Auffrischungsimpfung verabreicht. Das Angebot richtet sich nur an Südtirolerinnen und Südtiroler. Es handelt sich nicht um Open Days: Termine müssen über die Einheitliche Landesvormerkzentrale unter 0471/0472/0473/0474 100 100 vereinbart werden.

„Jetzt, vor Beginn der wärmeren Jahreszeit, hielten wir es für angebracht, der Südtiroler Bevölkerung die FSME-Impfung anzubieten“, sagt Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann. „Vorbeugen ist immer der erste Schritt, um die Gesundheit zu schützen, insbesondere bei den Personengruppen, die am stärksten gefährdet sind.“

Das Expertenteam nutzt diese Gelegenheit auch zur Information, um über die Gefährlichkeit der Krankheit, vor der eine Impfung schützt, aufzuklären.

„Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist eine Viruserkrankung, die auch schwerwiegende Folgen haben kann“, erklärt Dr.in Silvia Spertini, Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP) des Südtiroler Sanitätsbetriebs. “Die Impfung ist das wirksamste Mittel sich zu schützen, insbesondere wenn man viel Zeit in der Natur verbringt.“

Das spezielle Impfangebot wird im Laufe des Frühlings, mit weiteren Terminen fortgeführt. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wird darüber rechtzeitig über seine Kanäle informieren.