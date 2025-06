Auer: Einbruch im Lido

Von: luk

Auer – In der Nacht auf Donnerstag ist es zu einem professionell durchgeführten Einbruch im Lido von Auer gekommen. Unbekannte Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Bargeld sowie technische Geräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Zusätzlich ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Der Einbruch ereignete sich nach Angaben des Betreibers Stefano Pizzo – der auch das Freibad in Leifers leitet – vermutlich zwischen Mitternacht und 1.00 Uhr. Die Täter verschafften sich Zugang über einen nicht videoüberwachten Bereich und manipulierten gezielt die Überwachungskameras, was auf eine gut geplante Tat hindeutet. Die Einbrecher stahlen unter anderem zwei Registrierkassen, Funkgeräte zur internen Kommunikation sowie neu angeschaffte E-Scooter für das Personal. Das meiste Bargeld befand sich jedoch in einem verschlossenen Schrank, den die Täter offenbar gezielt aufsuchten, berichtet die Zeitung Alto Adige.

Die Ordnungshüter haben die Ermittlungen aufgenommen. Der gezielte Modus Operandi lassen vermuten, dass es sich um eine professionelle Bande handelt. Der Bürgermeister von Auer, Martin Feichter, besuchte am Donnerstagmorgen das Lido, um dem Betreiber seine Unterstützung zuzusichern und sich ein Bild vom Ausmaß des Schadens zu machen.

Trotz des Vorfalls konnte der Badebetrieb am Donnerstag wie gewohnt aufgenommen werden.