Auerhahn mit Skistock geschlagen: Es war Notwehr

Kurioser Fall vor Gericht in Bozen

Bozen – Das Landesgericht Bozen musste sich heute mit einem nicht alltäglichen Fall auseinandersetzen.

Am 6. April 2019 hat ein Mann aus dem Trentino am Monte Pana in Gröden mit einem Skistock auf einen Auerhahn eingeschlagen und ihn verletzt.

Zeugen beobachteten den Vorfall und der Mann bekam eine Anzeige wegen Tierquälerei. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe.

Doch der Beschuldigte aus Borgo Valsugana wurde vom Gericht freigesprochen, wie Alto Adige online berichtet.

Er hatte das Gericht davon überzeugt, aus Notwehr gehandelt zu haben. Der Auerhahn habe nämlich ihn und seinen Sohn, der gerade am Boden lag, angegriffen. Der Mann wollte demnach das Tier mit seinen Skistöcken in die Flucht treiben, um sich und sein Kind zu schützen.