Auf Tiroler Höhenweg beim Wandern abgestürzt – tot

Von: mk

Pfelders – Auf dem Tiroler Höhenweg hat sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein tragischer Bergunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist eine Person abgestürzt und dabei tödlich verunglückt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung, die Notfallseelsorge und die Bergretter der Finanzpolizei.

Die Person soll auf der Höhe der Zwickauer Hütte im Passeiertal abgestürzt sein und ist darauf ihren Verletzungen erlegen.