Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auf Tiroler Höhenweg beim Wandern abgestürzt – tot
Einsatz bei der Zwickauer Hütte

Auf Tiroler Höhenweg beim Wandern abgestürzt – tot

Dienstag, 21. Juli 2026 | 10:44 Uhr
Pelikan1c_©HELI
©HELI
Schriftgröße

Von: mk

Pfelders – Auf dem Tiroler Höhenweg hat sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein tragischer Bergunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist eine Person abgestürzt und dabei tödlich verunglückt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung, die Notfallseelsorge und die Bergretter der Finanzpolizei.

Die Person soll auf der Höhe der Zwickauer Hütte im Passeiertal abgestürzt sein und ist darauf ihren Verletzungen erlegen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
72
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
48
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
45
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
31
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Spanien Weltmeister – 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Kommentare
21
Spanien Weltmeister – 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 