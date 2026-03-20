Aufmüpfiger Gastronom

Von: luk

Salurn – In Salurn haben die Carabinieri in den vergangenen Tagen einen in Südtirol wohnhaften Mann festgenommen, nachdem er sich bei einer Verkehrskontrolle aggressiv verhalten und die Exekutivbeamten bedroht haben soll.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein besaß. Zudem legte er ein angeblich polnisches Ausweisdokument vor, das sich bei einer Überprüfung als Fälschung herausstellte.

Im Zuge der Identitätsfeststellung reagierte der Mann – ein Gastronom mit mehreren Aktivitäten in Südtirol – laut Angaben der Carabinieri zunehmend aufgebracht, soll die Ordnungshüter attackiert und mit dem Tod bedroht haben.

Sein ebenfalls anwesender Sohn versuchte zunächst, ihn zu beruhigen, wurde jedoch vom Vater geschlagen. Später soll auch er die Amtshandlung behindert haben. Er wurde angezeigt.

Ein Beamter erlitt bei dem Einsatz eine leichte Gesichtsverletzung und wurde im Krankenhaus Cavalese medizinisch versorgt.

Der bereits polizeibekannte Mann wurde zunächst unter Hausarrest gestellt. Nach der Vorführung vor den Haftrichter wurde eine Meldepflicht an drei Tagen pro Woche angeordnet.