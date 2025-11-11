Aufregung in Meran: Schüler klagen über Dämpfe

Von: Ivd

Meran – Aufregung am Montagmorgen im Schuldorf Meran: Kurz nach 8.00 Uhr wurde Alarm ausgelöst, nachdem mehrere Schüler über einen starken, beißenden Geruch im Gebäude klagten.

Etwa 15 Schüler verschiedener Schulstufen – darunter Jugendliche der deutschen Mittelschule sowie der italienischen und deutschen Gymnasien – verließen vorsorglich das Gebäude. Gesundheitspersonal und Rettungssanitäter trafen rasch ein, um die Situation zu überprüfen und die Betroffenen zu untersuchen.

Wie sich herausstellte, stammten die Dämpfe von Asphaltierungsarbeiten auf einer nahegelegenen Baustelle beim Sportplatz neben der Turnhalle. Die Polizei wurde umgehend verständigt.

Nach einer kurzen Unterbrechung konnte der Unterricht wieder aufgenommen werden. Laut ersten Informationen erlitt niemand ernsthafte gesundheitliche Folgen. Die Lage normalisierte sich schnell.