Aktuelle Seite: Home > Chronik > Aufregung in Meran: Schüler klagen über Dämpfe
Schüler vorsorglich evakuiert

Aufregung in Meran: Schüler klagen über Dämpfe

Dienstag, 11. November 2025 | 13:49 Uhr
Geflüchtete sollen länger in die Schule gehen können
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: Ivd

Meran – Aufregung am Montagmorgen im Schuldorf Meran: Kurz nach 8.00 Uhr wurde Alarm ausgelöst, nachdem mehrere Schüler über einen starken, beißenden Geruch im Gebäude klagten.

Etwa 15 Schüler verschiedener Schulstufen – darunter Jugendliche der deutschen Mittelschule sowie der italienischen und deutschen Gymnasien – verließen vorsorglich das Gebäude. Gesundheitspersonal und Rettungssanitäter trafen rasch ein, um die Situation zu überprüfen und die Betroffenen zu untersuchen.

Wie sich herausstellte, stammten die Dämpfe von Asphaltierungsarbeiten auf einer nahegelegenen Baustelle beim Sportplatz neben der Turnhalle. Die Polizei wurde umgehend verständigt.

Nach einer kurzen Unterbrechung konnte der Unterricht wieder aufgenommen werden. Laut ersten Informationen erlitt niemand ernsthafte gesundheitliche Folgen. Die Lage normalisierte sich schnell.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
139
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
136
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
46
Pitbull-Angriff in Bozen
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
38
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Die geheimen Sinner-Bäume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-Bäume
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 