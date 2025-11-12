Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ausweisung und Haftvollzug an einem Tag
Polizei sorgt für Sicherheit in Brixen

Ausweisung und Haftvollzug an einem Tag

Mittwoch, 12. November 2025 | 14:18 Uhr
Zwei Einsätze in Brixen
Quästur
Von: Ivd

Brixen – Zwei erfolgreiche Einsätze der Staatspolizei haben am Montag für mehr Sicherheit in Brixen gesorgt. Am Vormittag kontrollierten Beamte am Bahnhof einen ausländischen Staatsbürger ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Wie sich herausstellte, war sein Aufenthaltstitel seit mehr als 60 Tagen abgelaufen, ohne dass eine Verlängerung beantragt worden war. Zudem ist der Mann laut Polizei wegen mehrerer Delikte, darunter Eigentums- und Körperverletzungsdelikte, bekannt.

Auf Anordnung des Quästors von Bozen, Giuseppe Ferrari, wurde der Mann daraufhin ausgewiesen und in ein Abschiebezentrum in Potenza gebracht.

Am selben Tag setzten die Beamten außerdem einen Haftbefehl gegen einen weiteren ausländischen Staatsbürger um, der in Brixen wohnhaft ist. Der Mann war rechtskräftig wegen schwerer Körperverletzung und schwerer Raubdelikte verurteilt worden. Er muss nun eine Haftstrafe von zwei Jahren, neun Monaten und 23 Tagen sowie eine Geldstrafe von 600 Euro verbüßen.

Die Staatspolizei betont, dass die Maßnahmen Teil eines fortlaufenden Einsatzes zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in Brixen sind.

Bezirk: Eisacktal

