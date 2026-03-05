Aktuelle Seite: Home > Chronik > Wanderer bei Holzarbeiten nahe der Mutspitze verletzt
Holzteil löste sich beim Abtransport mit Heli

Wanderer bei Holzarbeiten nahe der Mutspitze verletzt

Donnerstag, 05. März 2026 | 17:47 Uhr
WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.56.57 (2)
Bergrettungsdienst im AVS Meran
Schriftgröße

Von: luk

Meran – Ein Wanderer aus Bozen ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall im Gebiet der Mutspitze oberhalb von Meran verletzt worden. Wie die Bergrettung Meran mitteilte, wurde der Mann gegen 11.45 Uhr auf dem Wanderweg Nr. 23 von einem herabfallenden Holzstück getroffen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Berggasthofs Mutkopf auf etwa 1684 Metern Höhe, wo derzeit Holzarbeiten mit Unterstützung eines Hubschraubers durchgeführt werden. Beim Abtransport einer Ladung ins Tal löste sich offenbar ein Baumstamm, der den Wanderer am Kopf traf.

Die alarmierte Bergrettung Meran nahm zunächst telefonisch Kontakt mit dem Verletzten auf, während eine Einsatzmannschaft zur Unfallstelle aufstieg und die Erstversorgung übernahm. Nachdem sich der Zustand des Mannes verschlechterte, wurde der Rettungshubschrauber Pelikan 3 nachalarmiert.

Der Hubschrauber nahm bei den Muthöfen einen Bergretter auf, barg den Patienten mittels Winde und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus Meran. Insgesamt standen fünf Bergretter im Einsatz. Die Rettungsaktion dauerte rund eineinhalb Stunden.

Bergrettungsdienst im AVS Meran

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Kommentare
71
Iran-Krieg ist für Autofahrer bitter: Bald zwei Euro für Diesel in Südtirol
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
55
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
46
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
42
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
30
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 