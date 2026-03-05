Wanderer bei Holzarbeiten nahe der Mutspitze verletzt

Von: luk

Meran – Ein Wanderer aus Bozen ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall im Gebiet der Mutspitze oberhalb von Meran verletzt worden. Wie die Bergrettung Meran mitteilte, wurde der Mann gegen 11.45 Uhr auf dem Wanderweg Nr. 23 von einem herabfallenden Holzstück getroffen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Berggasthofs Mutkopf auf etwa 1684 Metern Höhe, wo derzeit Holzarbeiten mit Unterstützung eines Hubschraubers durchgeführt werden. Beim Abtransport einer Ladung ins Tal löste sich offenbar ein Baumstamm, der den Wanderer am Kopf traf.

Die alarmierte Bergrettung Meran nahm zunächst telefonisch Kontakt mit dem Verletzten auf, während eine Einsatzmannschaft zur Unfallstelle aufstieg und die Erstversorgung übernahm. Nachdem sich der Zustand des Mannes verschlechterte, wurde der Rettungshubschrauber Pelikan 3 nachalarmiert.

Der Hubschrauber nahm bei den Muthöfen einen Bergretter auf, barg den Patienten mittels Winde und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus Meran. Insgesamt standen fünf Bergretter im Einsatz. Die Rettungsaktion dauerte rund eineinhalb Stunden.