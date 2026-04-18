Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auto fährt in Australien in Menschengruppe
Polizei nahm Lenker fest

Auto fährt in Australien in Menschengruppe

Samstag, 18. April 2026 | 12:42 Uhr
Polizei nahm Lenker fest
APA/APA/AFP/DAVID GRAY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nachdem ein Auto in der australischen Metropole Melbourne in eine Menschengruppe gefahren sein soll, ist am Samstag ein Mensch gestorben, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der Wagen kurz nach 17.00 Uhr (Ortszeit) auf einen Gehweg geraten und erfasste die beiden Fußgänger. Die noch nicht identifizierte Person sei noch am Unfallort gestorben, die andere sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Lenker Mann sei festgenommen worden und werde befragt. Die genauen Umstände seien noch unklar, die Ermittlungen dauerten an.

Nach Angaben des australischen Senders 9News ereignete sich der Vorfall im Umfeld der Comic-Messe Supanova, bei der sich Tausende Besucher aufgehalten haben sollen. Die Polizei habe einen größeren Tatort eingerichtet. Dem Sender zufolge berichteten Zeugen, der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe gefahren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Kommentare
79
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Mehr Unterstützung für Bauern
Kommentare
53
Mehr Unterstützung für Bauern
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Kommentare
40
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Kommentare
36
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Wirtschaftswende in Süditalien?
Kommentare
32
Wirtschaftswende in Süditalien?
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Aktuelle Seite: Home > Politik > Auto fährt in Australien in Menschengruppe
Polizei nahm Lenker fest

Auto fährt in Australien in Menschengruppe

Uhr
Polizei nahm Lenker fest
APA/APA/AFP/DAVID GRAY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Nachdem ein Auto in der australischen Metropole Melbourne in eine Menschengruppe gefahren sein soll, ist am Samstag ein Mensch gestorben, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der Wagen kurz nach 17.00 Uhr (Ortszeit) auf einen Gehweg geraten und erfasste die beiden Fußgänger. Die noch nicht identifizierte Person sei noch am Unfallort gestorben, die andere sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Lenker Mann sei festgenommen worden und werde befragt. Die genauen Umstände seien noch unklar, die Ermittlungen dauerten an.

Nach Angaben des australischen Senders 9News ereignete sich der Vorfall im Umfeld der Comic-Messe Supanova, bei der sich Tausende Besucher aufgehalten haben sollen. Die Polizei habe einen größeren Tatort eingerichtet. Dem Sender zufolge berichteten Zeugen, der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe gefahren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Kommentare
79
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Mehr Unterstützung für Bauern
Kommentare
53
Mehr Unterstützung für Bauern
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Kommentare
40
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Kommentare
36
Papst: “Welt wird von Handvoll Tyrannen zerstört”
Wirtschaftswende in Süditalien?
Kommentare
32
Wirtschaftswende in Süditalien?
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 