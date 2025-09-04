Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auto fuhr bei Unfall in Berlin in Menschenmenge
Donnerstag, 04. September 2025 | 16:47 Uhr
APA/APA/dpa/Annette Riedl
Von: APA/dpa

Eine Gruppe von Kindern ist am Donnerstag beim Überqueren einer Ampel Berlin-Wedding von einem Auto erfasst worden. Bei dem Unfall wurden drei Kinder leicht und deren Betreuerin schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei soll der Fahrer bei Rotlicht über die Ampel gefahren sein. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es bestehe der Verdacht, dass er unter Einfluss von “berauschenden Substanzen” stand.

Die Kinder im Alter von sieben bis acht Jahren aus Moabit waren nach Angaben des Polizeisprechers im Rahmen einer Freizeitaktivität unterwegs. Der Autofahrer wurde demnach zur Gefangenensammelstelle gebracht. Dort soll eine Blutentnahme und eine Urinprobe erfolgen. Aufgrund des Ablaufs des Geschehens bestehe der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol gestanden haben könnte.

Laut Polizei hatten einige Passanten das Auto auf sich zukommen sehen und waren beiseite gesprungen. Rettungskräfte der Feuerwehr betreuten nach Angaben eines Sprechers insgesamt 19 Menschen vor Ort. Insgesamt seien mehr als 40 Kräfte an der Unfallstelle gewesen.

