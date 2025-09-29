Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auto in Brand geraten: Ein Verletzter bei Unfall in St. Peter Villnöß
Von Straße abgekommen

Auto in Brand geraten: Ein Verletzter bei Unfall in St. Peter Villnöß

Montag, 29. September 2025 | 16:16 Uhr
fotolia.de/Comofoto - Symbolbild
Von: luk

St. Peter Villnöß – Bei einem Verkehrsunfall in St. Peter Villnöß ist am Montagmittag ein Mann mittelschwer verletzt worden. Der Pkw war gegen 12.45 Uhr von der Straße abgekommen und in Brand geraten.

Der Verletzte aus Südtirol wurde vom Weißen Kreuz Klausen erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Brixen gebracht. Im Einsatz standen außerdem die Freiwillige Feuerwehr von St. Peter sowie die Carabinieri und First Responder aus dem Dorf.

Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Bezirk: Eisacktal

