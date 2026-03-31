Auto rutscht in steilem Gelände ab – Feuerwehr verhindert Absturz

Von: luk

Bozen – Ein technischer Einsatz hat am Dienstag die Freiwillige Feuerwehr Bozen gefordert. Am Stadtrand von Bozen geriet ein Fahrzeug auf einem steilen Weg in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet ins Rutschen.

Das Auto kam erst nach mehreren Metern inmitten von Weinreben zum Stillstand. Dabei ragte die Vorderachse bereits über eine Mauer hinaus, wodurch die Gefahr bestand, dass das Fahrzeug mehrere Meter in unzugängliches Gelände abstürzt.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und führte in einem rund einstündigen Einsatz die Bergung durch. Schließlich konnte der Wagen wieder auf den befahrbaren Weg zurückgezogen werden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auch am Fahrzeug entstand laut ersten Angaben nur geringer Sachschaden – somit blieb es bei einem glimpflichen Ausgang.