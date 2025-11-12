Aktuelle Seite: Home > Chronik > Auto stürzt in Lüsen 150 Meter ab
Eine Person schwer verletzt

Auto stürzt in Lüsen 150 Meter ab

Mittwoch, 12. November 2025 | 11:33 Uhr
Von: luk

Lüsen – Auf der Straße von Lüsen nach Brixen ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Ein Auto ist rund 150 Meter über einen Steilhang in ein dicht bewaldetes Gebiet abgestürzt.

Das Fahrzeug war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und über den Hang in den Wald gestürzt. Die Suche nach dem Wrack gestaltete sich für die Einsatzkräfte äußerst schwierig, da das Gelände steil und stark bewachsen ist.

Den Rettungskräften gelang es schließlich, eine Person aus dem völlig beschädigten Fahrzeug zu befreien. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Lüsen und Brixen sowie der Bergrettungsdienst. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

