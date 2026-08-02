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Fahrer hatte 1,34 Promille

Auto versinkt in Österreich in Fluss

Sonntag, 02. August 2026 | 15:49 Uhr
++ HANDOUT ++ Das Auto wurde aus der Salzach geborgen
APA/Wasserrettung LV Salzburg
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Von: importer

Ein Auto ist Samstagabend zwischen Zell am See und Bruck an der Glocknerstraße in die Salzach gestürzt und versunken. Der 45-jährige Fahrer, der 1,34 Promille hatte, konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und ans Ufer retten, teilte die Wasserrettung Salzburg mit. Laut Zeugenangaben habe der Lenker zuvor eine Vollbremsung hingelegt und sei dann mit durchdrehenden Reifen losgefahren, worauf er ins Schleudern kam, so die Polizei.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war das Fahrzeug bereits vollständig unter Wasser. Da die Gefahr bestand, dass der Wagen durch die Strömung abgetrieben wird, sicherten die Wasserrettung gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Arbeiter-Samariter-Bund den Pkw. Auch ein Einsatztaucher stieg in die Salzach ab, um zusätzlich Sicherungen und Anschlagmittel anzubringen. Mit einer Seilwinde und einem Kranfahrzeug wurde das Auto schließlich aus dem Fluss gezogen.

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