Autoreifen, Nylonfetzen und Batterien: Kiloweise Müll an Gewässern gesammelt

Bozen – Am heutigen Weltwassertag haben sich zahlreiche Fischereivereine in Südtirol an der ersten landesweiten Gewässerreinigungsaktion beteiligt. Beim River CleanUp Day Südtirol befreiten sie die Ufer von Bächen, Flüssen und Seen von Müll.

Fischer engagieren sich für den Gewässerschutz

Seit Jahren organisieren Fischereivereine eigenständige Reinigungsaktionen, um auf die anhaltende Verschmutzung der Gewässer aufmerksam zu machen. Besonders besorgniserregend ist der hohe Anteil an Plastikmüll und Mikroplastik. Fischer, die regelmäßig an den Gewässern unterwegs sind, beobachten Umweltveränderungen frühzeitig und setzen sich verstärkt für den Schutz der Ökosysteme ein.

Hunderte Kilogramm Müll gesammelt

Zahlreiche Vereine aus ganz Südtirol beteiligten sich an der Aktion, darunter der FV Bozen, FV Meran, FV Eisacktal, FV Klausen, FV Eppan, FV Lajen und viele weitere. Auch private Initiativen schlossen sich an. Insgesamt wurden mehrere hundert Kilogramm Müll gesammelt – darunter Plastikflaschen, Nylonfetzen, Autoreifen, Felgen, Batterien und sogar Fahrräder. Besonders stark betroffen waren Uferbereiche in der Nähe von Parkplätzen und Straßen, was auf illegale Entsorgungen hinweist.

Ein wiederkehrendes Problem sind auch Plastik-Hundekotbeutel, die achtlos weggeworfen werden und schließlich in den Gewässern landen. Der Fischereiverband appelliert an Hundehalter, ihrer Verantwortung nachzukommen und Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen.

Illegale Müllentsorgung bleibt Herausforderung

Neben dem gesammelten Abfall wurden auch illegale Siedlungen an den Flussufern, insbesondere in Bozen und Meran, festgestellt. Zudem registrieren Fischereivereine immer wieder organisierte Müllablagerungen, etwa in der Etsch unterhalb von Meran, wo regelmäßig Sperrmüll entsorgt wird. Trotz mehrfacher Meldungen an die Behörden bleiben konkrete Gegenmaßnahmen oft aus.

Fischereiverband fordert mehr Bewusstsein

Markus Heiss, Präsident des Fischereiverbands Südtirol, lobte den Einsatz der Fischer: „Diese Aktionen zeigen, dass die Fischerei weit mehr ist als nur ein Hobby – sie ist gelebter Naturschutz.“

Der Verband hofft, dass der River CleanUp Day nicht nur zur Sauberkeit der Gewässer beiträgt, sondern auch das öffentliche Bewusstsein für die Problematik der Umweltverschmutzung schärft.