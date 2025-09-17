Autos zerstört – Anwohner in Angst

Von: luk

Bozen – Am frühen Mittwochnachmittag ist es in der Bozner Cagliaristraße im Stadtviertel Don Bosco zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei drei Fahrzeuge mit Stöcken, Knüppeln und vermutlich auch einer Axt beschädigt.

Die Szene löste Panik unter Anwohnern und Passanten aus, die teils fluchtartig die Straße verließen. Einer der Wagen prallte während der Flucht gegen die Gehsteigbegrenzung und wurde stark beschädigt.

Beim Eintreffen von Polizei, Carabinieri und Stadtpolizei waren die Beteiligten bereits in alle Richtungen geflohen. Zeugen wollen auch Schüsse gehört haben, entsprechende Spuren wie Patronenhülsen oder Waffen wurden jedoch nicht gefunden, berichtet Alto Adige.

Die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls laufen. Die Sicherheitskräfte sicherten Spuren am Tatort und befragten Anwohnerinnen und Anwohner.