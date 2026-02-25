Bahnlinie zwischen Bozen und Meran am 1. März gesperrt

Von: mk

Bozen/Meran – Am Sonntag, den 1. März 2026 ist die Bahnlinie zwischen Meran und Bozen wegen Instandhaltungsarbeiten des Schienennetzbetreibers RFI von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr gesperrt.

Der TI-Zug Nr. 17104 (33684 neu) wird im Abschnitt Meran-Bozen um etwa 20 Minuten vorverlegt und fährt um 6.52 Uhr von Meran ab. In Bozen fährt der Zug wie üblich um 8.02 Richtung Brenner ab.

Schienen-Ersatzdienst mit Bussen

Ein Schienen-Ersatzdienst wurde eingerichtet. Es starten zeitgleich jeweils zwei Busse mit unterschiedlichen Routen:

Der Expressbus fährt vom Bahnhof Bozen (Bussteig B in der Giuseppe-Garibaldi-Straße) über die MeBo ohne Zwischenhalt zum Bahnhof Meran (Bussteig B bei der Bahnhofsunterführung).

Der zweite Bus fährt ebenfalls vom Bahnhof Bozen (Bussteig B in der Giuseppe-Garibaldi-Straße) zum Bahnhof Meran (Bussteig B) – und wieder zurück. Anders als der Expressbus bedient er auch die Haltestellen an den Bahnhöfen entlang der Strecke.

Die Zughaltestellen „Bozen Süd” und „Bozen Kaiserau” werden dabei nicht bedient. In Siebeneich halten die Busse an der Haltestelle „Schule“, in Terlan neu an der Haltestelle „Schulen“ und in Gargazon an der Haltestelle „Dorf“. Die Abfahrtszeiten an den Zwischenhaltestellen können sich aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse verschieben.

Die Ersatzbusse sind mit der Nummer B200 gekennzeichnet. In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich. Man sollte in Meran die Fahrzielanzeigen der Busse beachten, da es am Bussteig B Überschneidungen mit dem Ersatzverkehr Meran-Mals gibt.

Alternativ kann auch die Buslinie 201 Bozen – Meran genutzt werden. Die Online-Fahrplansuche ist aktualisiert.