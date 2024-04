Bahnlinie zwischen Meran und Bozen am Sonntag teilweise gesperrt

Bozen/Meran – Am Sonntag, den 14. April 2024 ist die Bahnlinie zwischen Meran und Bozen wegen Instandhaltungsarbeiten des Schienennetzbetreibers RFI von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr gesperrt.

Ein Schienenersatzdienst mit Bussen wird gewährleistet. Es starten zeitgleich jeweils zwei Busse mit unterschiedlichen Routen.

Der Expressbus fährt vom Bahnhof Bozen (Bussteig A, G.-Garibaldi-Straße) über die MeBo ohne Zwischenhalt nach Meran Bahnhof (Bussteig Z – bei der Bahnhofsunterführung). In diesem Bus sind keine Stehplätze erlaubt.

Der zweite Bus fährt vom Bahnhof Bozen (Bussteig A, G.-Garibaldi-Straße) nach Meran Bahnhof (Bussteig Z) – und wieder zurück. Anders als der Expressbus bedient er auch die Haltestellen an den Bahnhöfen entlang der Strecke. Die Zughaltestellen „Bozen Süd” und „Bozen Kaiserau” werden dabei nicht bedient. In Siebeneich halten die Busse an der Haltestelle „Schule“; in Gargazon an der Haltestelle „Dorf“. Die Abfahrtszeiten an den Zwischenhaltestellen können sich aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse verschieben.

Die Ersatzbusse sind mit der Nummer B200 gekennzeichnet. In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich.

Alternativ kann auch die Buslinie 201 zwischen Bozen und Meran genutzt werden.