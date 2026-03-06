Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bar vorübergehend geschlossen – Mann aus Gambia ausgewiesen
Quästur gefordert

Bar vorübergehend geschlossen – Mann aus Gambia ausgewiesen

Freitag, 06. März 2026 | 17:21 Uhr
img_1750
Quästur
Von: luk

Bozen/Brixen – Der Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, hat die vorübergehende Schließung einer Bar in Bozen angeordnet. Das Lokal in der Zone Duca-d’Aosta-Straße muss für 15 Tage schließen. Grundlage ist Artikel 100 des italienischen Sicherheitsgesetzes (TULPS).

Bei Kontrollen der Staatspolizei in den vergangenen Wochen wurde festgestellt, dass sich im und rund um das Lokal vermehrt Personen mit Vorstrafen aufhielten, unter anderem wegen Drogendelikten sowie Straftaten gegen Personen und Eigentum. Bei einem Einsatz am 2. März fanden Exekutivbeamten zudem mehr als 36 Gramm Haschisch in unmittelbarer Nähe des Lokals, die beschlagnahmt wurden. Außerdem stellten die Ermittler frühere Straf- und Polizeieinträge bei Personen fest, die mit der Führung des Betriebs in Verbindung stehen. Weitere administrative Überprüfungen laufen.

In einem anderen Fall hat das Polizeikommissariat Brixen am 5. März einen Staatsbürger aus Gambia ausgewiesen. Der Mann hatte sich beim Einwanderungsamt gemeldet, um seine Aufenthaltssituation zu regeln. Bei den Überprüfungen stellte sich jedoch heraus, dass bereits ein negativer Bescheid über die Ausstellung einer Aufenthaltsgenehmigung vorlag und der Mann sich somit illegal im Staatsgebiet aufhielt.

Der Mann wurde daraufhin per Verfügung des Quästors ausgewiesen und von Beamten nach Rom-Ponte Galeria in ein Abschiebezentrum gebracht.

