Fahrerin bei Aufprall leicht verletzt

Barbian: Südtirolerin rast in einen Lastwagen

Mittwoch, 03. September 2025 | 16:55 Uhr
Von: idr

Barbian – Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße in Barbian ist am Nachmittag eine Südtirolerin leicht verletzt worden. Die Kollision ereignete sich in Höhe einer örtlichen Tischlerei.

Der Unfall ereignete sich um 14.45 Uhr auf der Staatsstraße in Barbian. Dabei kollidierten auf Höhe der Tischlerei Erlacher ein Personenkraftwagen und ein Lastkraftwagen.

Bei dem Zusammenprall wurde eine Südtirolerin leicht verletzt. Die Frau konnte nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungswagen der Sektion Klausen ins Krankenhaus nach Brixen transportiert werden.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Neben dem Rettungsdienst des Weißen Kreuzes waren auch die Freiwilligen Feuerwehren von Waidbruck und Barbian im Einsatz. Die Carabinieri übernahmen die Unfallaufnahme und klären nun die genauen Umstände des Zusammenstoßes.

Weitere Details zum Unfallhergang oder zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Die Staatsstraße war während der Bergungsarbeiten vorübergehend beeinträchtigt.

Bezirk: Eisacktal

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

