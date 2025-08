Basejumper aus China stirbt bei Sprung im Gadertal

Von: Ivd

Corvara – Ein junger Mann aus China ist am frühen Nachmittag im Gadertal bei einem Basejump tödlich verunglückt. Der 25-Jährige war vom Piz da Lec im Gebiet Mittagstal mit einem Wingsuit gestartet, verlor jedoch kurz nach dem Absprung die Kontrolle und prallte offenbar gegen eine Felswand, wie stol.it berichtet. Der Sprung erfolgte oberhalb von Kolfuschg, einem beliebten Startpunkt in der Region.

Ein Freund, der den Basejumper begleitete, schlug Alarm, als dieser nach dem Flug nicht zurückkehrte.

Die alarmierten Rettungskräfte – darunter der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites, die Bergrettung Hochabtei sowie Einheiten der Finanzpolizei – waren schnell vor Ort. Der Leichnam wurde in unwegsamem Gelände lokalisiert, und mithilfe von 110 Metern abgeseiltem Fixseil konnten die Flugretter schließlich zur Unfallstelle vordringen. Doch jede Hilfe kam zu spät: Der Mann war beim Aufprall so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft und auf Anordnung der Finanzpolizei wurde der Leichnam per Hubschrauber nach Kolfuschg gebracht und anschließend in die Friedhofskapelle von Corvara überführt. Die genauen Umstände des Unglücks werden derzeit untersucht.

Die Region rund um den Piz da Lec ist bei Basejumpern und Wingsuit-Piloten beliebt – nicht zuletzt wegen der spektakulären Felslandschaft. Doch der tragische Vorfall erinnert einmal mehr daran, wie riskant der Extremsport sein kann. Für den jungen Chinesen endete das Abenteuer tödlich.