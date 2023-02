Basketballcoach soll Jugendliche sexuell missbraucht haben

Bozen/Rom – Paolo Traino aus Bozen soll in seiner Rolle als Hilfstrainer einer Basketball-Jugendmannschaft im Jahr 2020 in Rom einen 13-jährigen Jugendlichen sexuell missbraucht haben. Aufgrund der Anschuldigungen klickten für den gebürtigen Bozner laut der Zeitung Alto Adige nun erneut die Handschellen.

Denn bereits zwischen 2013 und 2015 soll der 55-Jährige als Trainer einer Mannschaft in Perugia sich des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger schuldig gemacht haben. Im Dezember 2022 war eine Verurteilung aus dem Jahr 2018 zu zwei Jahren Haft rechtskräftig geworden. Ab da galt auch ein Verbot, Berufe auszuüben, bei denen er mit Minderjährigen in Kontakt kommt.

Bis dahin war Traino jedoch weiterhin in dem Bereich tätig und soll laut den Anschuldigungen, die 2020 aufkamen, sich an Jugendlichen vergangen haben. Diese soll er gezielt ausgesucht haben, um seine Macht über sie auszuüben. Nun befindet er sich im Gefängnis von Regina Coeli.

Der 55-Jährige hat in den vergangenen 20 Jahren in Bologna, den Marken und Umbrien trainiert. In Südtirol war der gebürtige Bozner jedoch nie als Trainer tätig.