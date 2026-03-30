Batterien sorgen für schwierigen Feuerwehreinsatz

Von: luk

Bozen – In einem Recyclingbetrieb in der Giottostraße in Bozen ist es am späten Sonntagabend zu einem Brand gekommen. Die Berufsfeuerwehr wurde um 22.42 Uhr alarmiert, nachdem im dritten Obergeschoss eines Gebäudes Feuer ausgebrochen war.

Nach ersten Erkenntnissen standen vor allem größere Mengen an Batterien in Brand. Aufgrund der besonderen Gefährlichkeit solcher Materialien – unter anderem wegen starker Hitzeentwicklung, dichter Rauchbildung und möglicher Wiederentzündung – gestalteten sich die Löscharbeiten entsprechend anspruchsvoll.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung und arbeiteten unter Atemschutz. Zusätzlich wurde die Stahlkonstruktion des Daches gezielt gekühlt, um strukturelle Schäden und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Auch ein angrenzendes Gebäude wurde kontrolliert und gesichert.

Im weiteren Verlauf wurden die betroffenen Batterien mit einem Bagger in Container verladen, abtransportiert und an einem sicheren Ort kontrolliert geflutet, um eine erneute Entzündung auszuschließen.

Neben der Berufsfeuerwehr standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Oberau und Gries im Einsatz, während die Feuerwehr Bozen Stadt in Bereitschaft blieb. Vor Ort waren zudem Polizei, Rettungsdienst und die Umweltagentur des Landes.

Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen.