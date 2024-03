Batterieregen aus dem All dürfte Südtirol verfehlen

Bozen – Wenn heute Trümmerteile der Internationalen Raumstation ISS in die Erdatmosphäre eintreten, dürften laut staatlichem Zivilschutz voraussichtlich keine Auswirkungen in Südtirol auftreten.

Laut deutschem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BKK ist ab heute mittags bis morgen um die Mittagszeit mit einem Wiedereintritt eines größeren Weltraumobjektes in die Erdatmosphäre zu rechnen, das möglicherweise zersplittern wird.

Bei dem Objekt handelt es sich laut aktuellen Angaben um Batteriepakete der Internationalen Raumstation ISS. Vom deutschen Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe heißt es zudem, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens von Trümmerteilen sehr gering einzuschätzen ist.

Den Angaben zufolge handelt es sich um eine Plattform mit Batteriepaketen, die bereits am 21. März 2021 von der ISS abgetrennt wurde. Das Objekt ist in etwa so groß wie ein Auto und wiegt 2,6 Tonnen. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre dürften Teile des Objekts verglühen, doch einige könnten auch die Erdoberfläche erreichen.

“Nach Rücksprache und in Abstimmung mit dem staatlichen Zivilschutzressort (Dipartimento di Protezione Civile DPC) sind wir zum Schluss gekommen, dass laut deren Berechnungen die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass das italienische Staatsgebiet betroffen ist”, berichtet der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger.

Die Überflugberechnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe haben ergeben, dass in weiten Teilen Tirols mögliche Auswirkungen zu erwarten sein können, etwa Leuchterscheinungen am Himmel oder die Wahrnehmung eines Überschallknalls. Dies wird in Tirol nach aktuellem Kenntnisstand heute Abend zwischen circa 20.45 und 21.15 Uhr der Fall sein, erklärt der Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol Elmar Rizzoli in einer Pressemitteilung des Landes Tirol.