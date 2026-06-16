Aktuelle Seite: Home > Chronik > Baustellen-Skandal: Behörden decken massive Trickserei auf
Bei Subunternehmen das in Südtirol tätig war

Baustellen-Skandal: Behörden decken massive Trickserei auf

Dienstag, 16. Juni 2026 | 09:44 Uhr
Laut UNO-Studie darunter 360.000 Tote durch Arbeitsunfälle
APA/APA/dpa/Julian Stratenschulte
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Eine gemeinsame Kontrolle von Finanzpolizei, Arbeitsinspektorat und INPS hat auf mehreren Großbaustellen in Südtirol zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei einem Sicherheits- und Bewachungsunternehmen ans Licht gebracht. Betroffen sind 206 Arbeitnehmer, die über einen Zeitraum von zum Teil mehr als fünf Jahren eingesetzt worden sein sollen.

Das Unternehmen mit Sitz in Kalabrien war als Subunternehmer bei bedeutenden Straßen- und Eisenbahninfrastrukturprojekten in Südtirol tätig. Laut den Ermittlungen wurden die Beschäftigten offiziell als Außendienstmitarbeiter auf Dienstreise geführt. Tatsächlich sollen sie jedoch seit ihrer Anstellung dauerhaft in Südtirol gearbeitet haben.

Nach Angaben der Behörden wurde ein Teil der Löhne als steuer- und beitragsbegünstigte Dienstreiseentschädigung ausgewiesen. Dadurch seien Sozialabgaben und Steuern in erheblichem Umfang eingespart worden. Um die tatsächlichen Arbeitsverhältnisse nachzuweisen, werteten die Ermittler große Datenmengen aus den Firmensystemen sowie Geolokalisierungsdaten der Mitarbeiterausweise aus.

Die Kontrollen brachten zudem weitere Verstöße ans Licht. So wurde unter anderem ein Arbeitnehmer festgestellt, der regelmäßig Zwölf-Stunden-Schichten absolvierte und innerhalb von nur vier Monaten mehr Überstunden angesammelt hatte, als gesetzlich für ein ganzes Jahr erlaubt sind. Zudem soll er in diesem Zeitraum keine ihm zustehenden wöchentlichen Ruhetage erhalten haben.

Am Ende der Ermittlungen wurden nicht abgeführte Sozialbeiträge in Höhe von rund 200.000 Euro festgestellt. Zusätzlich verhängten die Behörden Strafen von mehr als 120.000 Euro. Weitere Versicherungsbeiträge sollen nun von der Unfallversicherungsanstalt INAIL eingefordert werden.

Die zuständigen Behörden leiteten außerdem Maßnahmen gegen die verantwortlichen Unternehmen – die die Subunternehmen beauftragt haben – ein. Diese haften nach den geltenden Bestimmungen solidarisch für die festgestellten Sozialabgaben. Die Verantwortlichen des Unternehmens wurden aufgefordert, die Arbeitsverhältnisse in Ordnung zu bringen.

Die Finanzpolizei betont, dass derartige Kontrollen dem Schutz der Arbeitnehmer dienen und zugleich verhindern sollen, dass Unternehmen durch illegale Praktiken Wettbewerbsvorteile gegenüber gesetzestreuen Betrieben erlangen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Kommentare
138
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Kommentare
27
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Herz Jesu Feuer brachten Berghänge zum Glühen
Kommentare
21
Herz Jesu Feuer brachten Berghänge zum Glühen
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Kommentare
21
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Trump feiert 80. Geburtstag – Käfigkämpfe vor Weißem Haus
19
Trump feiert 80. Geburtstag – Käfigkämpfe vor Weißem Haus
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 