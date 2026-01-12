Aktuelle Seite: Home > Chronik > Behörden warnen vor weiteren Buschbränden in Australien
Weiteres "Hitzeereignis" soll Ende Jänner folgen

Behörden warnen vor weiteren Buschbränden in Australien

Montag, 12. Januar 2026 | 10:37 Uhr
Weiteres \
APA/APA/Forest Fire Management Victoria/HANDOUT
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Nach den ersten intensiven Buschbränden des Jahres in Australien müssen die Menschen nach Angaben der Behörden mit weiteren Feuern rechnen. Angesichts der anhaltend hohen Temperaturen warnte der Chef der Feuerwehr im Bundesstaat Victoria, Jason Heffernan, am Montag vor hoher Brandgefahr. Ende Jänner stehe ein weiteres “Hitzeereignis” bevor. Die Intensität sei noch nicht absehbar.

“Wir befinden uns noch am Anfang der Saison mit hohem Wetterrisiko”, sagte Heffernan bei einer Pressekonferenz. Es habe bereits viele Brände gegeben. Die Feuerwehr müsse noch “viel Arbeit” leisten, um diese Brände einzudämmen.

300.000 Hektar Vegetation vernichtet

Bis Sonntag wurden laut Katastrophenschutz bei den Bränden in Victoria mehr als 300.000 Hektar Vegetation vernichtet. Bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius und starkem Wind waren in dem Bundesstaat in den vergangenen Tagen zahlreiche Buschbrände ausgebrochen. Mehr als 350 Gebäude brannten nieder, darunter mehr als 65 Wohnhäuser. Mindestens ein Mensch kam ums Leben.

Am Samstag hatten die Behörden wegen der Feuer den Ausnahmezustand ausgerufen. Hunderte Feuerwehrleute aus dem ganzen Land waren im Einsatz. Zwar haben sich die Wetterbedingungen mittlerweile leicht verbessert. Doch den Behörden zufolge wüteten im gesamten Bundesstaat noch immer zwölf Großbrände. Auch die Gefahr neuer Feuer sei noch nicht gebannt, sagte der oberste Katastrophenschützer Tim Wiebusch.

Klimawandel erhöht Intensität

In Australien ist derzeit Sommer, hohe Temperaturen und starker Wind erhöhen die Brandgefahr. In den Sommermonaten gibt es in dem Land regelmäßig Buschbrände. Durch den Klimawandel nimmt die Zahl und Intensität der Dürren und schweren Waldbrände zu.

Die Durchschnittstemperatur in dem Land ist laut Wissenschaftern seit dem Jahr 1910 um 1,5 Grad Celsius angestiegen. Australien gehört nach wie vor zu den weltgrößten Produzenten und Exporteuren von Erdgas und Kohle – zwei der für die Erderwärmung verantwortlichen fossilen Energieträger.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Kommentare
37
Ermittlungen nach Zwischenfall bei Kindergeburtstag
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
28
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
23
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Kommentare
20
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 