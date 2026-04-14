Behutsame Tierrettung in Milland – VIDEO

Von: mk

Brixen – Ein Herz für die Tiere hat die Freiwillige Feuerwehr von Milland in Brixen am Montagabend bewiesen. Kurz vor 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz gerufen, nachdem sich eine Rehgeiß zwischen mehreren Wohngebäuden verirrt hatte und keinen Ausweg mehr fand.

Das verängstigte Tier wurde von den Einsatzkräften mithilfe eines Netzes schonend eingefangen. Anschließend brachten die Wehrmänner die Rehgeiß in ein nahegelegenes Waldgebiet und setzten sie dort wieder in die Freiheit.

Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden.