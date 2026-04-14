Aktuelle Seite: Home > Chronik > Behutsame Tierrettung in Milland – VIDEO
Bambi in der Klemme

Behutsame Tierrettung in Milland – VIDEO

Dienstag, 14. April 2026 | 08:06 Uhr
Screenshot 2026-04-14 074854
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Milland - Screenshot
Schriftgröße

Von: mk

Brixen – Ein Herz für die Tiere hat die Freiwillige Feuerwehr von Milland in Brixen am Montagabend bewiesen. Kurz vor 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem besonderen Einsatz gerufen, nachdem sich eine Rehgeiß zwischen mehreren Wohngebäuden verirrt hatte und keinen Ausweg mehr fand.

Das verängstigte Tier wurde von den Einsatzkräften mithilfe eines Netzes schonend eingefangen. Anschließend brachten die Wehrmänner die Rehgeiß in ein nahegelegenes Waldgebiet und setzten sie dort wieder in die Freiheit.

Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
“Milliardengrab E-Autos”: Größte Hersteller geschrumpft
Kommentare
50
“Milliardengrab E-Autos”: Größte Hersteller geschrumpft
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Kommentare
47
HGV begrüßt neue Qualifikationskriterien für die private Vermietung
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
46
Trump attackiert Papst Leo
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Kommentare
42
Sinner besiegt Alcaraz in Monte Carlo
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
36
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 