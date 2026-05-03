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Bruchlandung im Trentino

Beinahe-Tragödie für Südtiroler in Leichtflugzeug

Sonntag, 03. Mai 2026 | 09:57 Uhr
Leichtflugzeug
pixabay.com - Symbolbild
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Von: mk

Bozen/Caldonazzo – Zwei Südtiroler, die mit einem Leichtflugzeug das Gemeindegebiet von Caldonazzo im Trentino überflogen, schrammten mit viel Glück an einem tragischen Unfall vorbei. Wegen eines technischen Defekts waren sie zur Notlandung gezwungen. Wie durch ein Wunder blieben beide unverletzt.

Der Vorfall hat sich am Samstag gegen 18.00 Uhr zugetragen. Passanten wählten den Notruf, nachdem sie das Leichtflugzeug nach seiner harten Landung in einer Wiese entdeckt hatten.

Offenbar ist es während des Flugs zu einem technischen Defekt bei einem Propeller gekommen. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Caldonazzo und Levico. Auch die Trientner Berufsfeuerwehr ist ausgerückt. Die Carabinieri von Borgo Valsugana ermittelten den genauen Unfallhergang.

Erst vor einer Woche kam im Nonstal im Trentino ein 65-jähriger Pilot aus der Schweiz beim Absturz eines Segelflugzeugs ums Leben.

Bezirk: Bozen

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