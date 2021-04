Benno Neumair: DNS-Spuren bestätigen seine Aussagen

Bozen – Während das psychologische Gutachten zur geistigen Verfassung von Benno Neumair angelaufen ist, wurde heute am Landesgericht in Bozen ein bereits abgeschlossenen Gutachten zu den in Wohnung und Auto der Familie Neumair gefundenen biologischen Spuren hinterlegt. Es ging dabei um die Frage, ob es sich um Blutspuren handelt und falls ja, von wem diese stammen. Auch die von Bennos Freundin gewaschene Kleidung, die der 30-Jährige am Abend des 4. Jänners getragen hatte, wurde von den Forensikern unter die Lupe genommen.

Die Ergebnisse der Analysen könnten sich als äußerst wichtig für den weiteren Prozessverlauf erweisen. Wie es Medienberichten zufolge heißt, bestätigen sie die im Geständnis angegebenen Sachverhalte bzw. den von den Ermittlern angenommenen Tathergang.

Demnach wurden auf einem Seil, mit dem Laura Perselli (68) mutmaßlich erdrosselt worden war, ihre DNS-Spuren sowie jene von Benno Neumair festgestellt. Auch im Familienauto haben die Gutachter DNS-Spuren der beiden Mordopfer sowie von Benno Neumair sichergestellt.

An der Etschbrücke bei der Frizzi Au, wo die Leichen am Abend des 4. Jänners in die Etsch geworfen wurden, haben die Experten Blutspuren gefunden. Sie wurden Peter Neumair zugewiesen. DNS-Spuren wurden an der Brücke hingegen von Laura Perselli gefunden.

Benno Neumair, der Sohn von Peter Neumair und Laura Perselli, hat zugegeben, dass er seine Eltern Anfang Jänner ermordet hat. Er sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Die Leiche der Mutter wurde bereits gefunden, nach der Leiche des Vaters wird noch gesucht.