Benno Neumair: Verteidigung beantragt neue MRT-Untersuchung

Bozen – In einer Woche wird vor dem Bozner Oberlandesgericht der Berufungsprozess wegen Doppelmordes und Verbergens der Leichen von Laura Perselli und Peter Neumair beginnen. Im ersten Verfahren befanden die Richter Benno Neumair für schuldig, seine beiden Eltern am 4. Januar 2021 erwürgt und in den Fluss geworfen zu haben, und verurteilten ihn am 19. November letzten Jahres zu lebenslanger Haft.

Die Verteidiger von Benno Neumair, die unter anderem die Verfassungsmäßigkeit der Verweigerung des verkürzten Verfahrens und den erschwerenden Umstand des Mordes an den Eltern infrage stellen, fordern eine neue MRT-Untersuchung des Angeklagten.