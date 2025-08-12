Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bergdrama in Passeier: Vater und Sohn verunglücken tödlich
Angehörige schlugen Alarm

Bergdrama in Passeier: Vater und Sohn verunglücken tödlich

Dienstag, 12. August 2025 | 12:03 Uhr
Von: mk

Moos in Passeier – Eine Bergtour im Passeiertal endete am Montagabend auf äußerst tragische Weise. Ein Vater und sein 25-jähriger Sohn, beide aus St. Martin in Passeier, sind in der Nähe des Pixner-Biwaks abgestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Die beiden Männer, Karl Josef Hilmer (67 Jahre) und sein Sohn Martin Gufler, waren am Montag zu einer Wanderung aufgebrochen. Als sie am späten Abend nicht wie erwartet nach Hause zurückkehrten, schlugen besorgte Familienangehörige Alarm, schreibt Alto Adige online.

Sofort wurde eine ausgedehnte Suchaktion in die Wege geleitet. Im Einsatz standen die Bergrettung im Passeiertal sowie Bergretter und eine Hubschraubereinheit der Finanzwache.

Die genauen Umstände des Unglücks sind derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Untersuchungen.

 

Bezirk: Burggrafenamt

