Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bergsteiger in Kärnten unter Felsbrocken eingeklemmt
Der Polizeihubschrauber "Libelle" war im Maltatal im Einsatz.

Bergsteiger in Kärnten unter Felsbrocken eingeklemmt

Sonntag, 05. Juli 2026 | 12:15 Uhr
Der Polizeihubschrauber \
APA/APA/EXPA/JFK/EXPA/JFK
Schriftgröße

Von: apa

Bei einer Bergtour vom Maltatal (Bezirk Spittal an der Drau) auf die Hochalmspitze ist am Samstag gegen 5.00 Uhr ein tschechischer Bergsteiger (38) von einem 200 bis 300 Kilogramm schweren Felsbrocken an den Beinen verletzt worden. Der Mann war gerade dabei gewesen, seinen Kameraden, der vorausstieg, zu sichern, als sich der Brocken löste. Weil der Mann unter dem Stein eingeklemmt war, gestaltete sich die Bergung sehr schwierig.

Mehrere Hubschrauberflüge waren nötig, um Retter und geeignetes Bergungsgerät zur Unfallstelle auf einer Seehöhe von etwa 2.900 Metern zu bringen. Mit einem schweren Hebelzug der Feuerwehr Malta gelang es schließlich, den Stein so weit anzuheben, dass der Verletzte versorgt und abtransportiert werden konnte. Der 38-Jährige wurde per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Italien zahlt Europas höchste Strompreise und Südtirol zahlt mit”
Kommentare
67
“Italien zahlt Europas höchste Strompreise und Südtirol zahlt mit”
Wildschwein-Problem: Jetzt archaische Jagdmethode In Italien 
Kommentare
40
Wildschwein-Problem: Jetzt archaische Jagdmethode In Italien 
Blutige Nacht in Bozen
Kommentare
28
Blutige Nacht in Bozen
Nach jahrelangem Rechtsstreit: Boznerin erhält über 500.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
22
Nach jahrelangem Rechtsstreit: Boznerin erhält über 500.000 Euro Schadenersatz
Vorfall in Bozen sorgt für Unbehagen
19
Vorfall in Bozen sorgt für Unbehagen
Anzeigen
30 Jahre Tauferer Straßenküche
30 Jahre Tauferer Straßenküche
Laue Sommerabende, köstlicher Duft und mitreißende Musik
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 