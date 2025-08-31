Aktuelle Seite: Home > Chronik > Berühmte Sagrada Familia in Barcelona mit Farbe beschmiert
Die Sagrada Familia ist eine zentale Touristenattraktion Barcelonas

Berühmte Sagrada Familia in Barcelona mit Farbe beschmiert

Sonntag, 31. August 2025 | 13:24 Uhr
Die Sagrada Familia ist eine zentale Touristenattraktion Barcelonas
APA/APA/AFP/MANAURE QUINTERO
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die weltberühmte Basilika Sagrada Familia in Barcelona ist von Klimaaktivisten mit Farbe beschmiert worden. Ein von der spanischen Gruppe “Futuro Vegetal” (“Pflanzliche Zukunft”) am Sonntag veröffentlichtes Video zeigte, wie zwei ihrer Mitglieder eine Säule der berühmten spanischen Kathedrale mit roter und schwarzer Farbe besprühten und “Klimagerechtigkeit” skandierten. Sie wurden umgehend von Sicherheitskräften festgenommen.

Die monumentale Basilika Sagrada Familia des katalanischen Architekten Antoni Gaudí gilt als meistbesuchtes Wahrzeichen der Metropole Barcelona. Mit der Aktion prangere man “das Versäumnis der Regierung an, Maßnahmen gegen die Klimakrise und deren Auswirkungen auf die Waldbrände zu ergreifen”, die in den vergangenen Monaten “die iberische Halbinsel und einen Großteil Europas verwüstet haben”, erklärten Vertreter von “Futuro Vegetal” nach der Tat.

Bei verheerenden Bränden in Spanien waren seit Ende Juli vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 350.000 Hektar Land wurden durch die Feuer zerstört. Die Regionen Galicien, Kastilien und León sowie Extremadura waren am stärksten betroffen. Zeitweise wüteten dutzende Brände gleichzeitig, am Samstag gab es nach Behördenangaben noch sieben aktive Waldbrände.

Gruppierung einschlägig bekannt

Vertreter von “Futuro Vegetal” hatten im vergangenen Jahr bereits die Villa von Fußball-Superstar Lionel Messi auf der Baleareninsel Ibiza mit Farbe verunstaltet und die Yacht der milliardenschweren Walmart-Erbin Nancy Walton Laurie beschmiert. 22 Mitglieder der Gruppe wurden nach Polizeiangaben im Vorjahr festgenommen, darunter drei Anführer.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Kommentare
56
Warum ihr euern Hund vielleicht vegan ernähren solltet
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
Kommentare
45
Bologna verteilt kostenlose Crack-Pfeifen
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Kommentare
32
„Auf ‚Gratis-Schwimmer‘ kann unser Dorf getrost verzichten“
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
17
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
16
Bozen: Schlägerei vor dem Stadttheater
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 