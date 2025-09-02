Ladendieb wird erwischt und schlägt Security

Von: Ivd

Bozen – Ein 25-jähriger Mann wollte in einem Geschäft im Stadtzentrum Waren stehlen. Als er dabei ertappt wurde, griff er einen Mitarbeiter tätlich an und versuchte zu flüchten. Die Polizei konnte ihn kurz darauf festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Nachmittag, als bei der Leitstelle der Polizei über die Notrufnummer 112 ein Diebstahl in einem Geschäft im Zentrum gemeldet wurde. Die alarmierten Streifenwagen der Staatspolizei erreichten den Tatort innerhalb weniger Minuten.

Vor Ort bemerkten die Beamten eine Person, die exakt auf die durchgegebene Täterbeschreibung passte. Als der Mann die Polizisten erblickte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, wurde jedoch sofort gestoppt und festgehalten.

Angestellter schildert den Tathergang

Ein Mitarbeiter des betroffenen Geschäfts schilderte den Beamten den Ablauf der Ereignisse: Der Täter war wenige Minuten zuvor mit einer Stofftasche in das Geschäft gekommen und hatte begonnen, diese mit Waren zu befüllen. Anschließend steuerte er hastig auf den Ausgang zu.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Ladens forderte den Mann auf, den Inhalt seiner Tasche zu zeigen. Daraufhin reagierte der Dieb aggressiv und schlug dem Sicherheitsbeamten mit der Faust ins Gesicht, bevor er die Flucht ergriff.

Ein weiterer Angestellter alarmierte daraufhin über die Notrufnummer 112 die Polizei, die den flüchtigen Täter schnell stellen konnte.

Kein Unbekannter

Auf der Polizeiwache wurde die Identität des Festgenommenen eindeutig geklärt. Es handelt sich um einen 25 Jahre alten tunesischen Staatsangehörigen, der bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten vorbestraft ist und einen Asylantrag gestellt hat.

Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann wegen versuchten Raubes und Körperverletzung verhaftet und in die örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort steht er nun der Staatsanwaltschaft zur Verfügung, die über das weitere Verfahren entscheiden wird.