Berufsfeuerwehr: Personensuche in Bozen

Bozen – Seit Donnerstag, 04.04.2024, wird in Bozen nach dem 82-jährigen Imperio Stevanella gesucht. Er hatte gegen 14.00 Uhr seine Wohnung in der Sassari Straße verlassen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Feuerwehr und Polizei suchten in der Nacht auf Donnerstag nach dem Vermissten und weiteten die Suche am Freitag weiter aus.

Der Vermisste ist mit einer dunklen Hose und einer rötlichen Jacke bekleidet. Angesichts der milden Nachmittagstemperaturen ist es möglich, dass er seine Jacke ausgezogen hat. Die Bevölkerung wird gebeten, sachdienliche Hinweise zur Suche zu geben. Hinweise können über die Notrufnummer 112 an die Carabinieri weitergeleitet werden.