Randalierer wütet im Bozener Stadtzentrum

Von: AP

Bozen – Ein stark alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Mann hat am Freitagabend im Stadtzentrum von Bozen für Chaos gesorgt. Er zerschlug Schaufensterscheiben, beschmierte Fassaden mit Exkrementen und versuchte anschließend, unerkannt zu flüchten – doch die Polizei stellte ihn nach wenigen Minuten.

Der Vorfall ereignete sich in der Italienallee, als eine Meldung über eine verdächtige Person bei der Notrufnummer „112“ einging. Mehrere Streifenwagen der Staatspolizei rückten aus und konnten dank präziser Zeugenaussagen sowie Videoaufzeichnungen den Verdächtigen schnell aufspüren. In der Romstraße stellten die Beamten den Mann, der sich in einem offensichtlich aggressiven und berauschten Zustand befand.

Die Ermittlungen ergaben, dass der 36-jährige L. Z., ein mehrfach vorbestrafter Mann mit internationalem Flüchtlingsstatus, zuvor Schaufensterscheiben in der Italienallee und der Romstraße beschädigt hatte. Zusätzlich hatte er weitere Geschäfte mit am Boden gefundenen Tierexkrementen beschmiert, bevor er versuchte zu fliehen.

Nach seiner Festnahme brachte die Polizei ihn zur Quästur. Dort gestand er die Taten, konnte jedoch keinen Grund für sein Verhalten nennen. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert, und L. Z. wurde wegen Sachbeschädigung und Verunreinigung angezeigt.

Angesichts seiner Vorstrafen und der Schwere der Tat leitete der Polizeipräsident von Bozen, Paolo Sartori, sofort Maßnahmen ein: Der Schutzstatus des Mannes soll widerrufen und seine Abschiebung aus Italien vorbereitet werden.