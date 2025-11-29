Aktuelle Seite: Home > Chronik > Beschädigtes Tor blockiert Ausfahrt im Parkhaus Bozen Mitte
Autobusse nach Weihnachtsmarkt vorübergehend eingeschlossen

Beschädigtes Tor blockiert Ausfahrt im Parkhaus Bozen Mitte

Samstag, 29. November 2025 | 19:58 Uhr
Berufsfeuerwehr Bozen
Berufsfeuerwehr Bozen
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Am späten Nachmittag, gegen 17.00 Uhr, ist im Parkhaus Bozen Mitte ein Bus an der Ausfahrt für Autobusse gegen das Tor gefahren. Durch den Aufprall sprang das Tor aus den Schienen und kam in einer Position zum Stillstand, die das Ausfahren der sich im Parkhaus befindlichen Busse verhinderte. Zahlreiche Busse, die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes transportiert hatten, waren dadurch blockiert.

Berufsfeuerwehr Bozen

Die Berufsfeuerwehr Bozen traf nach der Alarmierung am Einsatzort ein und stellte fest, dass sich das Tor weder öffnen noch schließen ließ. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Bozen, deren Wache sich im selben Gebäude befindet, wurde ein Stapler eingesetzt. Damit konnte das Tor kontrolliert angehoben und mittels Ratschgurten in einer stabilen Position gesichert werden.

Verletzte gab es keine. Nach Abschluss der technischen Maßnahmen konnten die Busse das Parkhaus wieder verlassen. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
55
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Journalisten streiken heute in ganz Italien
Kommentare
33
Journalisten streiken heute in ganz Italien
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
26
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
25
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
17
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Anzeigen
Carezza Dolomites
Carezza Dolomites
Neue Kabinenbahn Franzin für die Wintersaison 2025 / 2026
Latemar Dolomites geöffnet
Latemar Dolomites geöffnet
Obereggen-Pampeago bereits geöffnet. Predazzo öffnet am 5. Dezember.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 