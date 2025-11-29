Beschädigtes Tor blockiert Ausfahrt im Parkhaus Bozen Mitte

Von: ka

Bozen – Am späten Nachmittag, gegen 17.00 Uhr, ist im Parkhaus Bozen Mitte ein Bus an der Ausfahrt für Autobusse gegen das Tor gefahren. Durch den Aufprall sprang das Tor aus den Schienen und kam in einer Position zum Stillstand, die das Ausfahren der sich im Parkhaus befindlichen Busse verhinderte. Zahlreiche Busse, die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes transportiert hatten, waren dadurch blockiert.

Die Berufsfeuerwehr Bozen traf nach der Alarmierung am Einsatzort ein und stellte fest, dass sich das Tor weder öffnen noch schließen ließ. In Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Bozen, deren Wache sich im selben Gebäude befindet, wurde ein Stapler eingesetzt. Damit konnte das Tor kontrolliert angehoben und mittels Ratschgurten in einer stabilen Position gesichert werden.

Verletzte gab es keine. Nach Abschluss der technischen Maßnahmen konnten die Busse das Parkhaus wieder verlassen. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor. Anschließend wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.