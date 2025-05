Betrugsversuche bei Arbeiten an Erdgasanschlüssen

Von: mk

Bruneck – In letzter Zeit häuften sich Meldungen über Personen, welche vor Ort vorstellig werden und behaupten Wartungsarbeiten am Zähler oder Anschluss für Erdgas durchführen zu müssen, anschließend wird ein Entgelt in bar eingefordert. In diesem Fall handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Südtirolgas, Netzbetreiber für Erdgasverteilung, ist zuständig für die Zählerablesungen sowie Kontroll- und Wartungsarbeiten an den Anlagen. Niemals jedoch werden Mitarbeiter von Südtirolgas und auch nicht von Südtirolgas beauftragte Firmen, ein Entgelt für die Arbeiten verlangen, niemals wird in bar kassiert, heißt es in einer Aussendung.

Zählerablesungen sowie ordentliche Kontroll- und Wartungsarbeiten sind Tätigkeiten, die der Netzbetreiber auf eigene Kosten durchführt. „Sollten zahlungspflichtige Arbeiten notwendig werden, erhält der Kunde einen Kostenvoranschlag und erst nach Bestätigung desselben werden die Arbeiten durchgeführt und stets eine Rechnung dafür ausgestellt, niemals wird in bar kassiert“, erklärt Südtirolgas.

Mitarbeiter von Südtirolgas können sich als solche ausweisen, ebenso von Südtirolgas beauftragte Firmen. Sollte sich jemand als Mitarbeiter von Südtirolgas ausgeben und versuchen ein Entgelt in bar einzufordern, handelt es sich um einen Betrugsversuch.

Meldungen über derartige Fälle stammten zuletzt vorwiegend aus dem Pustertal, es wird aber nicht ausgeschlossen, dass das die Betrüger auch anderswo versuchen, mit ihrer Masche durchzukommen.