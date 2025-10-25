Aktuelle Seite: Home > Chronik > Betrunkener verursacht Unfall – Zwei Tote in der Steiermark
Alkohol führte zu dem Desaster

Betrunkener verursacht Unfall – Zwei Tote in der Steiermark

Samstag, 25. Oktober 2025 | 11:27 Uhr
Alkohol führte zu dem Desaster
APA/APA/dpa/Stefan Puchner
Schriftgröße

Von: apa

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Samstag auf der steirischen Pyhrnautobahn (A9) gekommen. Ein alkoholisierter 38-jähriger Lenker aus dem Bezirk Leibnitz kollidierte auf Höhe Lebring mit einem ungarischen Fahrzeug, teilte die Polizei mit. Der ungarische Pkw geriet infolge des Aufpralls in Vollbrand, zwei Insassen des Wagens kamen dabei ums Leben. Zum Unfall kam es offenbar bei einem Überholvorgang.

Die Identität der tödlich Verunglückten war vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen dahingehend und zum genauen Unfallgeschehen seien am Laufen, wie ein Sprecher der Exekutive auf APA-Nachfrage erklärte. Es habe einen hohen Geschwindigkeitsunterschied beim Überholvorgang auf der ersten Fahrspur gegeben. Ob die Personen im ungarischen Pkw aufgrund des Aufpralls oder des Feuers ums Leben kamen und wegen welcher Vergehen der Unfallverursacher letztendlich belangt wird, sei nun Gegenstand ebendieser Ermittlungen.

Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Südsteiermark nach Wagna eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Die A9 musste in Fahrtrichtung Spielfeld über Nacht gesperrt werden.

