Bewerbung bei den Carabinieri: Auch Plätze für deutsche Anwärter

Bozen – Bis zum 29. Jänner 2024 haben alle, die das 22. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Möglichkeit, den Antrag zur Teilnahme am 206. Lehrgang der Akademie für die Grundausbildung der Carabinieri einzureichen. 65 Teilnehmer werden zugelassen. Ein Prozent der Plätze ist für jene Bewerber reserviert, die die zur Ablaufs der Bewerbungsfrist im Besitz eines Zweisprachigkeitsnachweises B2 sind.

Das Auswahlverfahren umfasst einen Vortest, körperliche Leistungstests, einen schriftliche Prüfung, psychophysische Tests, Eignungstests, eine mündliche Prüfung, Abfragen in englischer Sprache sowie die fakultative Prüfung in einer Fremdsprache.

Diejenigen, die diese erste Auswahlphase bestehen, werden zu einem Praktikum zugelassen, dass rund einen Monat dauert. Wer für geeignet befunden wird, erhält Zugang zur Militärakademie von Modena.

Am Ende der zweijährigen Ausbildung wartet die Offiziersschule der Carabinieri in Rom. Nach drei Jahren erhalten die Anwärter dort einen Abschluss in Rechtswissenschaften. Wer möchte, kann auch den Lehrgang für Wissenschaften der inneren und Sicherheit absolvieren, der in Zusammenarbeit mit der Universität von Rom angeboten wird. Im Rahmen der Ausbildung klettern die Anwärter auch weiter auf der Leiter der militärischen Grade nach oben.

Die Bewerbungen können nur online unter www.carabinieri.it (Bereich Auswahlverfahren) eingereicht werden. Ein SPID-Account und ein Chipkartenlesegerät sind zur Anmeldung nötig.