“Beziehungstat” in Passau: Auto in Menschengruppe gelenkt

Mann fährt in Passau mit Auto in Menschengruppe

Von: APA/dpa/Reuters

In der Grenzstadt Passau im süddeutschen Bundesland Bayern ist am Samstagnachmittag ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Soweit bekannt, befand sich in der Gruppe auch die 38-jährige Ehefrau des Fahrers sowie die fünfjährige Tochter. Beide seien unter den insgesamt fünf Verletzten. Die Polizei vermutete eine “Beziehungstat”. Der 48-jährige Fahrer wurde festgenommen.

Erste Zeugenbefragungen würden auf einen Sorgerechtsfall hindeuten, hieß es. Das Onlineportal der “Passauer Neuen Presse” berichtete, dass der Mann mit seinem Mercedes in die Personengruppe gefahren sei. Fünf Personen wurden im Krankenhaus behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Laut Informationen “vor Ort” wurden der Zeitung zufolge drei Menschen schwer verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Passau liegt an der Grenze zu Österreich sowie am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz und wird deshalb auch Dreiflüssestadt genannt.