Bienendiebstähle erschüttern Südtirols Imkerwelt

Bozen – Ein mysteriöser Fall hält die Imkerwelt in Südtirol in Atem: In den vergangenen Wochen wurden mehrere Diebstähle von Bienenvölkern im Unterland gemeldet.

Die rund 3.700 Imker und Imkerinnen im ganzen Land wurde nun zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.

Doch warum werden Bienenvölker gestohlen? Der Winter fordert seinen Tribut, und nicht alle Völker überleben die kalte Jahreszeit.

Die Diebe nutzen diese Gelegenheit, um sich schnell und ohne Aufwand illegal neue Völker zu beschaffen.

Dabei ist so ein Bienenstock-Diebstahl nicht ohne Risiken: ORF Südtirol Heute hat in die düsteren Machenschaften der Bienendiebe Einblick erhalten.