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Zusammenhang mit Schulprojekt?

Bienenschwarm vor Bozner Schule sorgt für Feuerwehreinsatz

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 07:58 Uhr
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Von: luk

Bozen – Ein Bienenschwarm hat am Dienstagnachmittag einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Bozen an der Mittelschule „Rainerum“ am Dominikanerplatz ausgelöst. Die Insekten hatten sich im Bereich der Eingangstreppe niedergelassen und machten kurzfristige Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

Aus Vorsichtsgründen wurde der Zugang zum Schulgebäude vorübergehend angepasst. Schülerinnen und Schüler konnten die Schule während des Einsatzes über alternative Wege betreten und verlassen.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr entfernten den Schwarm fachgerecht mit einem speziellen Absauggerät und sicherten den betroffenen Bereich. Verletzt wurde niemand, auch Sachschäden entstanden nicht. Weitere Einsatzkräfte waren nicht notwendig.

Nach Abschluss der Arbeiten konnte der reguläre Zugang zur Schule wieder freigegeben werden. Laut ersten Einschätzungen steht der Vorfall möglicherweise im Zusammenhang mit einem laufenden Schulprojekt: Auf dem Dach der Schule wurden mehrere Bienenstöcke in Zusammenarbeit mit einem Imker angesiedelt.

Bezirk: Bozen

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