Bittere Erfahrung für Bozens Vize-Bürgermeister

Bozen – Auch in der Landeshauptstadt Bozen treiben Einbrecher seit einige Zeit ihr Unwesen. Am Donnerstagabend hat es dann – wie schon berichtet – Bozens Vize-Bürgermeister Luis Walcher getroffen. Gegen 20.00 Uhr kamen die Übeltäter zum Urbanhof der Familie Walcher im Eisenkellerweg. Wie die Zeitung Alto Adige schreibt, kletterten sie über eine Regenrinne in den ersten Stock und drangen über ein Fenster in eine der Ferienwohnungen ein.

Die Täter durchwühlten die Gegenstände der Urlauber, mussten aber ohne Beute wieder gehen. Im Anschluss sollen die Einbrecher noch in zwei Häuser in der Nachbarschaft eingebrochen sein.

Dies überrasche ihn, wie Walcher erklärt. Denn damit seien die Täter ein großes Risiko eingegangen, geschnappt zu werden. Dies zeige die Arroganz, die sie an den Tag legen. Episoden wie diese seien schlecht für das Bild der Stadt, so ein verbitterter Vize-Bürgermeister.